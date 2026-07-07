Wall Street abrió en terreno mixto este martes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía 0,16% en una jornada marcada por los altibajos de las tecnológicas, que sufrían pérdidas tras haber empezado la semana con ganancias.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales sumaba 83 puntos, hasta los 53.139; el selectivo S&P 500 retrocedía 0,18%, hasta los 7.523 enteros; y el tecnológico Nasdaq decrecía 0,71%, hasta los 25.936 puntos.

La Bolsa de Nueva York empezó la jornada con un récord intradía de más de 53.000 puntos en el Dow Jones, pero con pérdidas generalizadas en el sector tecnológico, que contrastaban con las buenas cifras con las que cerró ayer.

Empezaban cayendo compañías como Micron (-6,60%), Marvell Technology (-6,68%), Intel (-7,98%), Teradyne (-9,32%) o Sandisk (-9,35%).

El sector tecnológico se haba visto lastrado en los últimos días por las dudas en torno a la sostenibilidad del auge de la inteligencia artificial (IA).

Además, la empresa aeroespacial SpaceX entró hoy en el Nasdaq-100, apenas 15 días de cotización después de su debut en bolsa, lo que podría impulsar la demanda de sus acciones por las compras obligatorias de fondos indexados que replican ese índice.

La compañía de Elon Musk, valorada en más de 2 billones de dólares, tendrá un peso aproximado del 1,34% en el selectivo tecnológico.

Sin embargo, sus acciones bajaban tras la apertura un 4,8%, hasta 152,65 dólares por título, frente a los 150 dólares de su estreno en el parqué.

Entretanto, el fabricante de vehículos eléctricos Rivian Automotive también sufría pérdidas de más del 13% después de que la marca anunciara una recaudación de capital de aproximadamente 1.500 millones de dólares.

Los inversores se movieron hacia firmas como Eli Lilly, Walmart o JP Morgan Chase, que ganaban entre un 1% y un 2%. En otros mercados, el oro avanzaba un 0,32%, hasta 4.181 dólares la onza, y la plata restaba un 0,39%, hasta 62,09 dólares la onza.