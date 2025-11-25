Wall Street abre mixto y Nvidia cae 5,7% mientras Meta apuesta por chips de Google

Wall Street abrió este martes en terreno mixto y el tecnológico Nasdaq perdía 0,5% lastrado por Nvidia, que se veía perjudicada tras la noticia de que Meta planea comprar chips de inteligencia artificial (IA) de Google.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Nasdaq se situaba en 22.756 puntos; el selectivo S&P 500 bajaba 0,05%, hasta 6.701 unidades, y el Dow Jones de Industriales subía 0,53% para quedar en 46.692 enteros.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

PUEDES VER: Bitcoin se encamina a su peor mes desde el colapso de las criptomonedas en el 2022

En los primeros compases de la bolsa destacaba la caída de Nvidia en 5,7% después de que The Information revelara que Meta valora comprar por miles de millones de dólares chips de IA desarrollados por Google, cuya matriz es Alphabet.

En concreto, la empresa de Mark Zuckerberg está en conversaciones para adquirir unidades de procesamiento de tensor (TPU) de Google e incorporarlas en sus centros de datos en 2027, que compiten directamente con los semiconductores de Nvidia.

Por su parte, Alphabet subía 1,47%, encaminándose a alcanzar por primera vez los 4 billones de dólares en capitalización, impulsada también por el lanzamiento de Gemini 3 la semana pasada.

En otros mercados, los contratos futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) para enero bajaban un 2%, hasta 57,60 dólares el barril, mientras los operadores tienen el foco puesto en el plan de paz propuesto por Estados Unidos en Ucrania.