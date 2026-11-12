Wall Street abrió en terreno mixto este jueves y su índice tecnológico Nasdaq retrocedía un 0,49% en los primeros compases de la sesión, en la que la tecnológica Nvidia perdía cerca de un 6,3% tras la dimisión de su hasta ahora consejero delegado, Jensen Huang.

A la apertura del parqué neoyorquino, su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, sumaba un 0,01%, hasta los 52.494 puntos; el selectivo S&P 500 perdía un 0,32%, hasta los 7.594 enteros; y el Nasdaq restaba 123 unidades, hasta las 25.342.

Los títulos de Nvidia llegaron a caer más de un 8% en los primeros compases de la sesión, aunque moderaban después el descenso hasta el 6,3 %, con un precio de 162,77 dólares por acción.

Huang dimitió como presidente, consejero delegado y miembro del consejo de administración después de admitir una relación extramarimonial y en medio de una investigación interna sobre sus vínculos con una empresaria, exejecutiva de Megaspeed, acusada por las autoridades estadounidenses de espionaje para China.

En su lugar, avanzaron las acciones de otras compañías del sector: Broadcom ganaba un 4,31%, AMD ganaba un 2,24% y Qualcomm un 1,47%.

Además de la presión en el sector de la IA, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) abrió este jueves sin cambios, en 86,55 dólares el barril (+ 0,02 %), después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que no necesita un acuerdo con Irán.

En otros mercados, el oro se devaluaba un 2,22%, hasta los 3.911 dólares la onza, y la plata un 3,11%, hasta los 50,38 dólares la onza.

Por su parte, el rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos volvía al 5,04%, tras sumar 5,1 puntos básicos, a la espera de que la Reserva Federal (Fed) mantenga los tipos de interés elevados.