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Resumen

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A la apertura del parqué neoyorquino, su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, sumaba un 0,01%. Foto: AP.
A la apertura del parqué neoyorquino, su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, sumaba un 0,01%. Foto: AP.
/ Nicole Pereira
Por Agencia EFE

Wall Street abrió en terreno mixto este jueves y su índice tecnológico Nasdaq retrocedía un 0,49% en los primeros compases de la sesión, en la que la tecnológica Nvidia perdía cerca de un 6,3% tras la dimisión de su hasta ahora consejero delegado, Jensen Huang.

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