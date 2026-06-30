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Resumen

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Unos quince minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganaba un leve 0,18%. (Ángel Colmenares / EFE)
Unos quince minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganaba un leve 0,18%. (Ángel Colmenares / EFE)
Por Agencia EFE

Wall Street abrió prácticamente plano este martes, y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, ganaba un leve 0,18% en medio de la incertidumbre que rodea al conflicto en Oriente Medio, mientras el parqué se encamina a cerrar un sólido primer semestre.

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