Wall Street abrió el martes sin una tendencia clara, presionada en parte por los elevados precios del petróleo y los altos rendimientos de la deuda, mientras los inversores aguardaban con cautela nuevos datos de inflación.

En las primeras operaciones, el Dow Jones cedía 0,09%, el Nasdaq ganaba un 0,31% y el S&P 500 avanzaba un 0,11%.

Cabe precisar que la Bolsa de Nueva York cerró a la baja el lunes, cuando el aumento de los precios del petróleo y el estancamiento de la situación en Oriente Medio ejercen una presión negativa sobre las acciones y los costos de endeudamiento.

“El estancamiento persistente entre Washington y Teherán sacude a los mercados en este inicio de semana”, indicó José Torres, de la plataforma Interactive Brokers.

Según la herramienta de seguimiento CME FedWatch, el mercado da por seguro que se producirá un nuevo ajuste monetario de aquí a finales de año, posiblemente ya en la próxima reunión de la institución a finales de octubre.