icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Wall Street abre presionado por los precios del petróleo y las tasas. (Foto: AP)
Wall Street abre presionado por los precios del petróleo y las tasas. (Foto: AP)
/ Kearney Ferguson
Por Agencia EFE

Wall Street abrió el martes sin una tendencia clara, presionada en parte por los elevados precios del petróleo y los altos rendimientos de la deuda, mientras los inversores aguardaban con cautela nuevos datos de inflación.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.