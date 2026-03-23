Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Diez minutos después de la apertura el selectivo S&P 500 sumaba 1,53% y el tecnológico Nasdaq avanzaba otro 1,81%. Foto: EFE.
Diez minutos después de la apertura el selectivo S&P 500 sumaba 1,53% y el tecnológico Nasdaq avanzaba otro 1,81%. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street abrió este lunes en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió 1,68% después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, anunciara posponer hostilidades durante cinco días contra Irán tras “conversaciones productivas”.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.