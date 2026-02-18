Escuchar
Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales aumentaba 0,25%. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

La bolsa de Wall Street abrió este miércoles en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, aumentaba 0,25% con los inversores a la espera de la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal (Fed).

Wall Street abre verde a la espera de la publicación de las actas de la reunión de la Fed
Mercados

