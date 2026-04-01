Wall Street abrió este miércoles en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía 0,62% después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que Irán le ha solicitado un “alto al fuego”.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones sumaba 285 puntos, hasta los 46.626; el selectivo S&P 500 avanzaba 0,76%, hasta los 6.578 enteros; y el tecnológico Nasdaq ganaba 1,15%, hasta los 21.838 puntos.

La Bolsa de Nueva York empezó la jornada siguiendo la línea alcista con la que cerró este martes, cuando los principales mercados estadounidenses registraron subidas de alrededor del 2,5%, una de las mayores desde que inició la guerra en Medio Oriente tras los bombardeos de EE. UU. e Israel contra Irán del pasado 28 de febrero.

Los inversores se muestran optimistas ante la posibilidad de que la guerra termine pronto después de las últimas declaraciones de Trump. Especialmente teniendo en cuenta que el mandatario se dirigirá a la nación este miércoles.

“El nuevo presidente del régimen iraní, mucho menos radicalizado y mucho más inteligente que sus predecesores, ¡Acaba de pedir un alto el fuego a los Estados Unidos de América! Lo consideraremos cuando el estrecho de Ormuz esté abierto, libre y despejado”, aseguró Trump en su red plataforma, Truth Social, sin especificar a qué líder iraní se refiere.

Hasta entonces, agregó Trump, Estados Unidos sigue “bombardeando a Irán hasta la aniquilación o, como dicen algunos, hasta que regrese a la Edad de Piedra!”.

Irán aún no se ha referido sobre la publicación de Trump para afirmar o desmentir sobre el pedido de cese el fuego.

Mientras, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) caía 2,23%, hasta los 99,12 dólares el barril a las 9:40 hora local (13:40 GMT), registrando niveles por debajo de la barrera psicológica de los 100 dólares el barril.

En el plano corporativo, algunas tecnológicas avanzaban con fuerza: Intel subía 6,2% mientras que Micron ganaba otro 4,8%. También registraban ganancias empresas como Caterpillar y Boeing, 3,4%, o Goldman Sachs, 1,7%.

Por otro lado, Nike se desplomaba en torno a un 13% después de publicar unos resultados que decepcionaron a sus inversores. En otros mercados, el oro, activo refugio, subía un 2,02% hasta los 4.741 dólares la onza, y la plata bajaba un 0,05%, hasta los 74,88 dólares el barril.