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El Dow Jones subía 0,62%, el selectivo S&P 500 avanzaba 0,76% y el Nasdaq ganaba 1,15%. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
El Dow Jones subía 0,62%, el selectivo S&P 500 avanzaba 0,76% y el Nasdaq ganaba 1,15%. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street abrió este miércoles en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía 0,62% después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que Irán le ha solicitado un “alto al fuego”.

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