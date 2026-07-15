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Resumen

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Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganaba 0,4%. Foto: EFE.
Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganaba 0,4%. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street abrió este miércoles en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, ganaba 0,4%, en un inicio de jornada marcado por las hostilidades en la guerra entre Estados Unidos e Irán.

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