Wall Street abrió este miércoles en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, ganaba 0,4%, en un inicio de jornada marcado por las hostilidades en la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganaba 209 puntos, hasta los 52.718; el selectivo S&P 500 avanzaba 0,35%, hasta los 7.570 enteros; y el tecnológico Nasdaq crecía 0,49%, hasta los 26.234 puntos.

La Bolsa de Nueva York sigue pendiente de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán después de una nueva oleada de ataques estadounidenses contra objetivos militares iraníes que “mermaron aún más la capacidad” de Irán para atacar el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 25 % del comercio marítimo mundial de petróleo.

En el plano corporativo, compañías como BlackRock o Morgan Stanley presentaron hoy sus resultados después de que ayer lo hicieran entidades bancarias como Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup o Wells Fargo.

BlackRock, la mayor gestora de activos del mundo, subía 6,66% en bolsa después de anunciar que obtuvo entre enero y junio un beneficio neto de US$4.126 millones, un 33% más que en la primera mitad de 2025.

Morgan Stanley apenas ganaba 0,24% después de presentar unos resultados que superaron las expectativas de los inversores, con un beneficio neto de US$5.581 millones en el segundo trimestre del año, lo que supone un incremento del 58% con respecto al obtenido en el mismo periodo del año anterior.

Mientras, las acciones de PayPal subían 14,75% tras conocerse que Stripe y Advent International presentaron una oferta conjunta para adquirir la empresa en una operación valorada en US$53.000 millones, informó Reuters citando fuentes.

En otros mercados, el oro apenas perdía 0,01%, hasta 4.069 dólares la onza; y la plata bajaba 0,68%, hasta 58,70 dólares la onza. Mientras que el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía 0,78%, hasta los 79,69 dólares el barril.