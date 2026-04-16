Wall Street abrió en verde este jueves y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía 0,27%, hasta acercarse a los niveles previos a la guerra en Oriente Medio, que el selectivo S&P 500 y el tecnológico Nasdaq ya han superado tras marcar en la apertura el dato más alto de su historia.

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Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganaba 131 puntos, hasta los 48.595; el S&P 500 subía 0,15%, hasta los 7.033 enteros; y el Nasdaq avanzaba 0,01%, hasta las 24.017 unidades.

La Bolsa de Nueva York volvió a mostrar este jueves signos de optimismo y recuperación por la guerra en Medio Oriente después de que el índice de los 500 gigantes estadounidenses y el tecnológico superaran sus propios máximos históricos marcados en las últimas operaciones de la sesión del miércoles.

El S&P llegó hasta los 7.040 puntos y el Nasdaq hasta los 24.062. Por su parte, el Dow Jones, se va acercando a su máximo anotado el pasado febrero de 50.512 enteros, después de que la guerra en Medio Oriente lo arrastrara a territorio de corrección, tras perder aproximadamente un 10% desde su último récord.

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Pese a no haber confirmación sobre una segunda ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Pakistán, las declaraciones del presidente Donald Trump, en las que se muestra confiado con la posibilidad de un acuerdo, y el apoyo de la Casa Blanca a Islamabad como mediador, han llevado a los inversores a levantar la vista y mirar más allá de la guerra.

Estas esperanzas parecen verse reflejadas también en el mercado del crudo. El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) se ha moderado en las últimas sesiones por debajo de los 95 dólares el barril a la espera de que los esfuerzos diplomáticos sobre la situación en la región consigan la reapertura del estrecho de Ormuz, cuyo bloqueo ha disparado el precio del crudo y ha provocado caídas en la bolsa.

En otros mercados, el oro, considerado activo refugio, subía 0,33%, hasta los 4.839 dólares la onza; mientras que la plata ganaba 0,10%, hasta los 79.70 dólares.