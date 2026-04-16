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En la apertura, el Dow Jones subió 0,27%, el S&P 500 ganó 0,15% y el Nasdaq avanzó 0,01%. Foto: EFE.
En la apertura, el Dow Jones subió 0,27%, el S&P 500 ganó 0,15% y el Nasdaq avanzó 0,01%. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street abrió en verde este jueves y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía 0,27%, hasta acercarse a los niveles previos a la guerra en Oriente Medio, que el selectivo S&P 500 y el tecnológico Nasdaq ya han superado tras marcar en la apertura el dato más alto de su historia.

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