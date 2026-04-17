Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones subió 1,24%, el S&P 500 ganó 0,75% y el Nasdaq avanzó otro 1,02%. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg.
Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones subió 1,24%, el S&P 500 ganó 0,75% y el Nasdaq avanzó otro 1,02%. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street abrió en verde este viernes, y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía 1,24% después de que Irán declarara el estrecho de Ormuz “totalmente abierto” al transporte marítimo comercial hasta el fin del alto el fuego con EE.UU., mientras el S&P 500 y el Nasdaq siguen en máximos históricos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.