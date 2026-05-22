Wall Street abrió este viernes en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía 0,57% hasta su máximo intradía, mientras las negociaciones por la guerra entre Estados Unidos e Irán continúan.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganaba 287 puntos, hasta los 50.573; el selectivo S&P 500 avanzaba 0,68%, hasta los 7.496 enteros; y el tecnológico Nasdaq crecía 0,75%, hasta los 26.490 puntos.

Los inversores siguen de cerca el progreso en las conversaciones para poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Irán, aunque las partes en conflicto siguen enfrentadas por las reservas de uranio enriquecido de Teherán y los peajes en el estratégico Estrecho de Ormuz.

A las 9:00 hora local (13:00 GMT), el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) comenzó con una leve subida de un 0,21%, hasta los 96,55 dólares el barril, después de que se informara sobre un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

En el plano corporativo, las compañías tecnológicas especializadas en hardware notaban una dulce subida. Dell subía 12,5% y HP ganaba otro 11%.

La empresa de desarrollo de semiconductores Advanced Micro Devices (AMD) también lograba un avance de 3,54%. Los bonos de deuda del Tesoro de Estados Unidos a 10 años cedían 3 puntos básicos, hasta el 4,55%, mientras que el rendimiento del bono a 30 años retrocedía otros 3 puntos básicos, hasta el 5,07%.

El oro, activo refugio, bajaba un 0,54%, hasta los 4.518 dólares la onza. La plata decrecía otro 0,52%, hasta los 76,33 dólares la onza.