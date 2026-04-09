Wall Street abrió en rojo este jueves, con ligeras caídas, entre ellas la de su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, que restaba 0,29%, después de una sesión de rebote por el acuerdo de alto el fuego entre Irán y Estados Unidos al que los inversores miran atentos mientras crece la incertidumbre.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajaba 0,29%, hasta los 47.771 puntos; el selectivo S&P 500 perdía 0,11%, hasta los 6.775 enteros; y el tecnológico Nasdaq caía 0,09%, hasta las 22.613 unidades.

La Bolsa de Nueva York abrió en rojo después de la sesión de rebote de este miércoles provocada por el acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, condicionado a que Teherán reabra el estrecho de Ormuz, clave para una buena parte del suministro mundial de petróleo.

Sin embargo, las acusaciones de Irán a EE.UU. de haber violado parte del acuerdo, solo unas horas después de que entrara en vigor, han aumentado la incertidumbre en los mercados.

Teherán denunció que los ataques de Israel contra el Líbano suponen una violación del pacto, mientras que EE.UU. insiste en que este país no forma parte de la tregua.

Además, el país persa asegura que no ha reabierto el estrecho de Ormuz, mientras que la Casa Blanca rechaza esas afirmaciones al tildarlas de “falsas”.

El acceso al estrecho de Ormuz sigue estando “restringido, condicionado y controlado” por Irán, afirmó Sultan Al Jaber, director de la empresa petrolera estatal de Abu Dabi, según recoge The Wall Street Journal.

En otros mercados, el oro, activo refugio, subía 0,05%, hasta los 4.779 dólares la onza; mientras que la plata restaba 0,71%, hasta los 74,85 dólares.