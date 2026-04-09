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A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajaba 0,29%, el selectivo S&P 500 perdía 0,11% y el tecnológico Nasdaq caía 0,09%. Foto: EFE.
A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajaba 0,29%, el selectivo S&P 500 perdía 0,11% y el tecnológico Nasdaq caía 0,09%. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street abrió en rojo este jueves, con ligeras caídas, entre ellas la de su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, que restaba 0,29%, después de una sesión de rebote por el acuerdo de alto el fuego entre Irán y Estados Unidos al que los inversores miran atentos mientras crece la incertidumbre.

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