Wall Street abrió en verde este jueves y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía alrededor de 0,44%, en un intento de recuperar parte de las pérdidas de la víspera, mientras bajan levemente los precios del petróleo y la rentabilidad de los bonos del Tesoro tras la subida de tipos de la Reserva Federal (Fed).

Tras la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales sumaba 214 puntos, hasta los 51.675; el selectivo S&P 500 avanzaba 0,93%, hasta 7.621 enteros, y el tecnológico Nasdaq crecía 1,3%, hasta 26.315 unidades.

Las tecnológicas Nvidia y Amazon subían alrededor de 2%, Microsoft ganaba cerca de 1,4% y otras compañías vinculadas a la inteligencia artificial, como Qualcomm e Intel, sumaban 3,48% y 4,89%, respectivamente.

El rebote llega después de que el Dow perdiera el miércoles 1,2% al cierre de la jornada tras la decisión de la Fed de elevar los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta un rango del 3,75% al 4%. Fue la primera subida desde julio de 2023.

La decisión provocó un repunte de la rentabilidad de la deuda estadounidense y el bono del Tesoro a diez años llegó a superar ayer el 5%, un nivel que encarece los costes de financiación a largo plazo y sirve de referencia para las hipotecas, mientras el bono a 30 años alcanzó el 5,35%.

Este jueves, el rendimiento del bono a diez años se situaba en torno al 4,95 %. Mientras, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajaba un 2,63 % este jueves, hasta 99,74 dólares el barril, después de informaciones que apuntan a que Arabia Saudí había ofrecido cargamentos adicionales de crudo a través de Omán.

El oro, que el miércoles llegó a subir un 1,6 %, gana este jueves un 0,47%, hasta 4.408 dólares la onza.