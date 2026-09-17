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Resumen

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Tras la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subía alrededor de 0,44%. Foto: EFE.
Tras la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subía alrededor de 0,44%. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street abrió en verde este jueves y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía alrededor de 0,44%, en un intento de recuperar parte de las pérdidas de la víspera, mientras bajan levemente los precios del petróleo y la rentabilidad de los bonos del Tesoro tras la subida de tipos de la Reserva Federal (Fed).

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