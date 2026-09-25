Wall Street cierra la semana con ganancias acumuladas en sus tres principales indicadores, pese a la volatilidad generada por el alza en los rendimientos de los bonos del Tesoro y el precio del petróleo debido a la crisis en Oriente Medio.

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Al cierre del parqué, el Dow Jones subió 0,93%, hasta 51.828 puntos, el selectivo S&P 500 avanzó 0,51%, hasta 7.743 enteros y el Nasdaq progresó 0,48%, hasta 27.068 unidades.

En el conjunto de la semana, el Dow Jones sube 0,3%, el S&P 500 un 1,2% y el Nasdaq 2%.

El jueves, el rendimiento del bono del Tesoro a 30 años rozó el 5,5%, su nivel más alto desde junio de 2004, y el del bono a diez años superó el 5,2%, un nivel no visto desde julio de 2007.

Este viernes los rendimientos de los títulos a 30 y 10 años se moderaban, hasta 5,49% y 5,17%, respectivamente, en una jornada bursátil positiva.

Las tasas de interés promedio de los préstamos hipotecarios para la compra de vivienda, con un plazo de 30 años y un interés fijo durante todo el crédito, subieron esta semana al 7,03% en Estados Unidos, su nivel más alto desde enero de 2025.

El petróleo de Texas cerró la semana en 92,41 dólares el barril, con una caída acumulada en torno al 7% tras los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos e Irán en la Asamblea General de la ONU para finalizar su conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz.

Mientras, en el contexto de la cumbre entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y China, Xi Jinping, los países acordaron ampliar hasta el 10 de enero su tregua comercial, lo que animó a los inversores.

Entretanto, el mercado cree que la Reserva Federal (Fed) subirá de nuevo los tipos de interés en su reunión de octubre, con una probabilidad cercana al 70 %, según la herramienta FedWatch de CME.

Los analistas aludían a un informe de la firma de análisis S&P Global que estima un aumento en la inflación derivado del encarecimiento del combustible, los costes del transporte y el aumento de los salarios.

Por sectores, destacó el avance de las empresas tecnológicas, que suben 3% semanal, y especialmente las de semiconductores, involucradas en el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), muy sometido a escrutino por sus amenazas para la seguridad.

En el plano corporativo, Meta gana 10,5% semanal ante la buena acogida de su agente de IA, Muse. Oracle, por contra, perdía casi un 8% ante un paso dado para protegerse de los costes de la posible paralización en la construcción de un centro de datos en EE.UU. En otros mercados, el oro se apreciaba a 4.324 dólares la onza y el bitcoin bajaba a 84.057 dólares.