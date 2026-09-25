icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Al cierre del parqué, el Dow Jones subió 0,93%, el selectivo S&P 500 avanzó 0,51% y el Nasdaq progresó 0,48%. (Foto: AFP)
Al cierre del parqué, el Dow Jones subió 0,93%, el selectivo S&P 500 avanzó 0,51% y el Nasdaq progresó 0,48%. (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

Wall Street cierra la semana con ganancias acumuladas en sus tres principales indicadores, pese a la volatilidad generada por el alza en los rendimientos de los bonos del Tesoro y el precio del petróleo debido a la crisis en Oriente Medio.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.