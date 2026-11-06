Resumen

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Al cierre de la sesión, el tecnológico Nasdaq repuntó un 1,09%, el selectivo S&P 500 avanzó un 0,31% y Dow Jones de Industriales bajó un 0,46%. Foto: AP.
Al cierre de la sesión, el tecnológico Nasdaq repuntó un 1,09%, el selectivo S&P 500 avanzó un 0,31% y Dow Jones de Industriales bajó un 0,46%. Foto: AP.
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este viernes en terreno mixto, con un rebote en el Nasdaq y el S&P 500, pero anotó pérdidas acumuladas en una semana marcada por la victoria demócrata en las elecciones legislativas de Estados Unidos y el batacazo en las acciones relacionadas con la inteligencia artificial (IA).

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