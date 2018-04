Wall Street cierra al alza y el Dow Jones avanza un 0,87%

Wall Street cerró hoy con ganancias y el Dow Jones de Industriales avanzó un 0,87% tras una jornada centrada en las noticias corporativas, con los asuntos geopolíticos en segundo plano.



Al final de las operaciones, el Dow Jones, principal indicador del mercado, sumó 212,90 puntos, hasta 24.573,04 unidades, mientras que el selectivo S&P 500 progresó un 0,81% o 21,54 puntos, hasta 2.677,84 unidades.



Por su parte, el índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que cotizan las principales firmas tecnológicas, ganó un 0,70% o 49,63 puntos, hasta 7.156,29 enteros.



Al parqué neoyorquino lo impulsó el alivio de las tensiones en Oriente Medio tras la intervención militar del viernes pasado en Siria por parte de EE.UU., Francia y Reino Unido, en respuesta al supuesto ataque químico en Duma que los países occidentales atribuyen al Gobierno de Bashar Al Asad.



Los inversores se centraron en el plano estrictamente corporativo, del que reciben con optimismo una nueva tanda de resultados empresariales y algunas otras noticias, lo que llevó al Dow a subir unos 300 puntos en su máxima intradía, que fue de 24.573,04.



Todos los sectores quedaron en verde y las mayores ganancias fueron para el de las telecomunicaciones (1,49%), seguido por el de los materiales básicos y el de las empresas de servicios públicos, ambos con un progreso del 1,38%.

Entre las treinta firmas que cotizan en el Dow Jones, destacaron las subidas de la sanitaria UnitedHealth (2,69%) y la farmacéutica Merck (2,59%), que acaparó titulares con unos resultados mejores de lo esperado en el ensayo clínico de uno de sus fármacos para pacientes con cáncer de pulmón.



Al otro lado de la tabla, cerraron con pérdidas General Electric (-1,19%), Nike (-0,28%), Walt Disney (-0,11%), JP Morgan Chase (-0,08%) y McDonald's (-0,06%).

Fuera de ese grupo, Bank of America divulgó hoy que su beneficio creció casi un 30% en los tres primeros meses de 2018, por encima de las expectativas de los analistas y, tras operar en rojo esta mañana, acabó con un avance del 0,44%.

Por su parte, la tecnológica Netflix dio a conocer sus cuentas del primer trimestre después de la campana de cierre y aunque acabó con un retroceso del 1,24%, en las operaciones electrónicas posteriores se disparaba un 6,49%, tras conocerse que sumó más suscriptores de lo esperado.

En otros mercados, el petróleo de Texas cayó hasta US$ 66,22 el barril y al cierre de Wall Street el oro subía hasta US$ 1.349 la onza, la rentabilidad del bono del Tesoro a diez años ascendía al 2,832% y el dólar perdía terreno ante el euro, que se cambiaba a US$ 1,2382.