Wall Street amplía ganancias y el Dow Jones avanza 1,26%

Wall Street ampliaba hoy las ganancias a media sesión, con un avance del 1,26% en el Dow Jones de Industriales y la mirada puesta en las noticias que llegan del plano corporativo.

En el ecuador de la jornada, el Dow Jones, el principal indicador del mercado, sumaba 306,71 puntos, hasta 24.666,85 enteros, mientras que el selectivo S&P 500 progresaba un 1,03% o 27,44 puntos, hasta 2.683,74 unidades.



Por su parte, el índice compuesto del mercado Nasdaq, en el cotizan los principales grupos tecnológicos, ganaba un 0,89% o 63,65 puntos, hasta 7.170,29 enteros.

Todos los sectores operaban en terreno positivo y las mayores ganancias eran para el de las empresas de servicios públicos (1,43%), el de la energía (1,41%) y el de las telecomunicaciones (1,31%).



De los treinta títulos incluidos en el Dow Jones, los avances estaban encabezados por el grupo sanitario UnitedHealth (2,33%) y la farmacéutica Merck (2,27%), que divulgó hoy unos resultados mejores de lo esperado del ensayo clínico de uno de sus fármacos para pacientes con cáncer de pulmón.

Registraban ascensos también la industrial Caterpillar (1,93%) y la financiera Visa (1,70%), mientras que cedían General Electric (-1,22%) y Walt Disney (-0,06%).

El parqué neoyorquino apostaba decididamente por las compras, dejando a un lado los asuntos geopolíticos y centrándose en el plano estrictamente corporativo, que protagonizan hoy varias firmas.



Bank of America divulgó esta mañana que su beneficio creció casi un 30% en los tres primeros meses de 2018, por encima de las expectativas de los analistas y, tras operar en rojo en las horas posteriores, a media sesión remontaba un 0,26%.

La tecnológica Netflix publicará sus cuentas del primer trimestre al cierre de la sesión y sus títulos descendían un 1,14%.

En otros mercados, el petróleo de Texas bajaba a US$ 66,56 el barril, el oro subía hasta US$ 1.351,10 la onza, la rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años ascendía al 2,838% y el dólar perdía terreno ante el euro, que se cambiaba a US$ 1,2379.