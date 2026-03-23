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Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganó 1,38%. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganó 1,38%. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street cerró en verde este lunes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió 1,38 % y anotó su mayor subida en un día desde que empezó la guerra en Medio Oriente tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel del pasado 28 de febrero.

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