Wall Street cerró en verde este lunes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió 1,38 % y anotó su mayor subida en un día desde que empezó la guerra en Medio Oriente tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel del pasado 28 de febrero.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganó 631 puntos, hasta los 46.208; el selectivo S&P 500 avanzó un 1,15%, hasta los 6.581 enteros; y el tecnológico Nasdaq sumó 1,38%, hastas las 21.946 unidades.

La Bolsa de Nueva York presentó la mayor muestra de recuperación en estos más de 20 días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que aplaza durante cinco días los ataques contra centrales eléctricas e infraestructura energética de Irán.

La decisión de Trump provocó una caída en el precio del petróleo, que llevaba días cerca de los 100 dólares el barril, y que había mantenido en tensión a los inversores.

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cayó este lunes un 10 %, hasta 88,13 dólares el barril.

Además, el mandatario estadounidense aseguró que existen “puntos importantes de acuerdo” con la nación persa después de dos días de “conversaciones muy buenas y productivas respecto a una resolución completa y total” de las hostilidades en Oriente Medio.

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Aunque Irán negó estos supuestos avances, las declaraciones impulsaron los títulos especialmente en el sector de viajes, tras muchos días de incertidumbre. United Airlines subió un 4,46 % al cierre y American Airlines un 3,46 %.

Las acciones de Air Canada subieron 3,11% después de que uno de sus aviones sufriera un accidente contra un camión anoche en el aeropuerto neoyorquino LaGuardia y dos de sus pilotos murieran.

En otros mercados, el oro cayó 3,62%, hasta los 4.409 dólares la onza, y la plata restó 0,69%, hasta 69,18 dólares.