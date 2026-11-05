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Resumen

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La jornada negativa en bolsa se intensificó en los últimos minutos de la sesión. Al cierre, el segundo índice más perjudicado fue el selectivo S&P 500, que perdió un notable 4,36%, mientras que el Dow Jones recortó un 3,44%. Foto: AP.
La jornada negativa en bolsa se intensificó en los últimos minutos de la sesión. Al cierre, el segundo índice más perjudicado fue el selectivo S&P 500, que perdió un notable 4,36%, mientras que el Dow Jones recortó un 3,44%. Foto: AP.
Por Agencia EFE

Wall Street borró este jueves las ganancias posteriores a la victoria demócrata en las elecciones legislativas de Estados Unidos, y el índice tecnológico Nasdaq cayó un 5,52%, arrastrado por las ventas de acciones del sector de la inteligencia artificial (IA).

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