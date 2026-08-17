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Resumen

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El Dow Jones cedió un 0,51%, el Nasdaq perdió un 0,32% y el índice ampliado S&P 500 retrocedió un 0,52%. Foto: EFE.
El Dow Jones cedió un 0,51%, el Nasdaq perdió un 0,32% y el índice ampliado S&P 500 retrocedió un 0,52%. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia AFP

Wall Street cerró en rojo este lunes ante la reacción prudente de los inversionistas a la subida de los precios del petróleo, los rendimientos de los bonos y las nuevas preocupaciones sobre Oriente Medio.

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