Wall Street abrió en rojo este miércoles y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajaba 0,67% tras el recrudecimiento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán y en medio de una nueva jornada de ventas en el sector de los semiconductores.

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Unos quince minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdía 340,89 puntos, hasta los 50.531; el selectivo S&P 500 cedía 0,59%, hasta los 7.343 enteros; y el tecnológico Nasdaq restaba un 0,77%, hasta las 25.481 unidades.

Los mercados reaccionaban así a la baja debido a las últimas declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien aseguró que Irán “ha tardado demasiado” en negociar un acuerdo y que Teherán tendrá que “pagar el precio”, después de que Washington lanzara una ofensiva contra objetivos iraníes en respuesta al ataque a un helicóptero militar estadounidense.

La escalada de las tensiones impulsó también el precio del petróleo: el intermedio de Texas (WTI, en inglés), crudo de referencia estadounidense, subía hoy más de 1% y se situaba en torno a los 89 dólares por barril.

A la incertidumbre geopolítica se suma una nueva jornada bajista para los fabricantes de chips. Micron caía hoy 2,17% tras la apertura, mientras que AMD cedía un 1,03% y Broadcom, un 3,46%, prolongando pérdidas tras varias semanas al alza por el auge de la inteligencia artificial.

Pese a las caídas, los principales índices moderaron parte de sus pérdidas después de conocerse que la inflación subyacente de mayo aumentó 0,2% mensual, una décima menos de lo esperado por los analistas.

En términos interanuales, la tasa subyacente se situó en el 2,9%, aún por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal. Los inversores han apostado por las ventas últimamente ante el temor a que la Reserva Federal suba los tipos de interés a finales de año dada la persistencia de la inflación junto a un mercado laboral sólido.

Al margen, los analistas señalan que la salida a bolsa de SpaceX este viernes puede estar haciendo que muchos inversores reconfiguren sus carteras, aprovechando para vender acciones que han subido lo suficiente para invertir pronto en la aeroespacial.