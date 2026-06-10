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En la apertura, el Dow Jones de Industriales, bajaba 0,67%, el selectivo S&P 500 cedía 0,59% y el tecnológico Nasdaq restaba un 0,77%. Foto: EFE.
En la apertura, el Dow Jones de Industriales, bajaba 0,67%, el selectivo S&P 500 cedía 0,59% y el tecnológico Nasdaq restaba un 0,77%. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street abrió en rojo este miércoles y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajaba 0,67% tras el recrudecimiento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán y en medio de una nueva jornada de ventas en el sector de los semiconductores.

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