Wall Street cae ante escalada de amenazas comerciales

Una escalada en la disputa comercial entre Estados Unidos y algunas de las principales economías globales golpearon el lunes a las acciones en Wall Street, provocando a los índices S&P 500 y Nasdaq sus mayores pérdidas en más de dos meses.

El Promedio Industrial Dow Jones terminó la sesión por debajo de su promedio de movimiento de 200 días por primera vez desde junio de 2016, y el S&P 500 cayó hasta un 2%.

Los descensos se produjeron luego de conocerse que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos está redactando límites que impedirían que las firmas que tengan al menos un 25% de control chino compren compañías estadounidenses con "tecnología industrialmente significativa".

El secretario de Tesoro, Steven Mnuchin, escribió el lunes en Twitter que las restricciones no serán específicas para China sino que aplicarán "para todos los países que están tratando de robar nuestra tecnología".

Los principales índices de Wall Street solo recortaron pérdidas después de que el asesor comercial de la Casa Blanca Peter Navarro dio señales de una posición más blanda sobre restricciones a la inversión en una entrevista con CNBC.

El Promedio Industrial Dow Jones perdió 328,09 puntos, o un 1,33%, a 24.252,80 unidades, mientras que el índice S&P 500 cayó 37,81 puntos, o un 1,37%, a 2.717,07 unidades. El índice Nasdaq Composite perdió 160,81 puntos, o un 2,09%, a 7.532,01 unidades.

Las pérdidas fueron generalizadas, pero las que más sufrieron fueron las tecnológicas. El índice S&P de tecnología bajó un 2,3%, su mayor descenso diario en más de dos meses, y el índice Philadelphia Semiconductor cayó un 3,1%.

Sumando preocupación a los inversores, Harley-Davidson Inc dijo que mudará fuera de Estados Unidos la producción de motocicletas que se exportan a la Unión Europea. Sus acciones se derrumbaron un 6%.

Las llamadas acciones FANG, que respaldaron al mercado recientemente, bajaron tras marcar máximos intradía la semana pasada. Facebook Inc perdió un 2,7%, Amazon.com Inc cayó un 3,1%, Netflix Inc bajó un 6,5%, y Alphabet Inc un 2,6%.

Las acciones de Campbell Soup saltaron un 9,4% después de un reporte del New York Times indicando que Kraft Heinz está considerando comprar la compañía. Los títulos de Kraft subían apenas un 0,15%.