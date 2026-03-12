Escuchar
Al cierre del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 bajó 1,52% y y el tecnológico Nasdaq restó 1,78%. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg.
Por Agencia EFE

Wall Street cerró en rojo este jueves, y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, cayó 1,56% ante la escalada del precio del petróleo y de las tensiones en el estrecho de Ormuz, después de que el líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, ordenara que permanezca cerrado.

