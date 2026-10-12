icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones, su principal indicador, sumaba 0,37%. (Foto: AP)
A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones, su principal indicador, sumaba 0,37%. (Foto: AP)
/ Richard Drew
Por Agencia EFE

Wall Street abrió mixto este lunes, casi plano, y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, sumaba 0,37%, mientran los inversores esperan el nuevo dato de inflación y los resultados empresariales que se divulgarán esta semana.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.