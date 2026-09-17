Wall Street cerró este jueves en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió 0,61% en una jornada de rebote tras las pérdidas de la víspera por la subida de los tipos de interés en EE.UU.

Al término de la sesión, el Dow Jones se situó en 51.778 puntos; el S&P 500 avanzó 1,14%, hasta 7.637 unidades, y el tecnológico Nasdaq ganó un notable 1,69%, hasta 26.418 enteros.

El mercado recuperó el apetito por el riesgo a la par que bajaron el precio del petróleo de Texas, hasta los 101,91 dólares el barril, y la rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años, hasta el 4,939.

La mayoría de sectores acumularon ganancias hoy, encabezados por el de la tecnología (2,2%), y con subidas en compañías vinculadas a la inteligencia artificial, como Nvidia (2,5%), Qualcomm (2%) e Intel (7,7%).

El rebote llega después de que el Dow perdiera el miércoles 1,2% al cierre de la jornada tras la decisión de la Fed de elevar los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta un rango del 3,75% al 4%. Fue la primera subida desde julio de 2023. La decisión provocó un repunte de la rentabilidad de la deuda estadounidense.

El bono del Tesoro a diez años llegó a superar ayer el 5%, un nivel que encarece los costes de financiación a largo plazo y sirve de referencia para las hipotecas, mientras el bono a 30 años alcanzó el 5,35%.

“El mayor riesgo para los mercados no es necesariamente el nivel de los tipos, sino la velocidad del ajuste y la volatilidad que lo acompaña”, dijo en una nota el analista Raphaël Thuin, de Tikehau Capital.

Por ello, el analista señaló que “todas las miradas estarán puestas en Oriente Medio y en los datos de inflación más allá del impacto directo de los precios de la energía durante los próximos meses”.