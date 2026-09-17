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Resumen

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El Dow Jones, principal indicador, cerró con una subida de 0,61%. Foto: EFE.
El Dow Jones, principal indicador, cerró con una subida de 0,61%. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este jueves en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió 0,61% en una jornada de rebote tras las pérdidas de la víspera por la subida de los tipos de interés en EE.UU.

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