Wall Street cierra a la baja entre preocupaciones por altos niveles de valorización
Wall Street terminó en rojo el martes en medio de temores por los niveles de valorización de algunas empresas de tecnología, en un contexto de expectativas más altas para el sector de la inteligencia artificial (IA).
El Dow Jones perdió 0,53%, el índice Nasdaq cayó 2,04% y el índice ampliado S&P 500 cedió 1,17%.
Las bolsas europeas cierran sin una tendencia clara
Las principales bolsas europeas cerraron este martes sin una tendencia clara, afectadas por la aversión al riesgo que reina en Wall Street, donde prevalece la desconfianza ante las colosales cotizaciones de los gigantes del sector tecnológico.
La Bolsa de París cayó 0,52% y Fráncfort 0,76%, mientras que Londres subió 0,14% y Milán 0,09%. Por su parte, Madrid cerró sin variación (0,00%).
