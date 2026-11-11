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Resumen

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El índice Nasdaq subió un 1,60%, el ampliado S&P 500 un 1,31%, y el Dow Jones el 0,49%. (Foto: AFP)
El índice Nasdaq subió un 1,60%, el ampliado S&P 500 un 1,31%, y el Dow Jones el 0,49%. (Foto: AFP)
Por Agencia AFP

Wall Street cerró al alza este miércoles, impulsada por un repunte de los valores tecnológicos gracias a los buenos resultados trimestrales de la constructora de centros de datos CoreWeave.

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