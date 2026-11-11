Wall Street cerró al alza este miércoles, impulsada por un repunte de los valores tecnológicos gracias a los buenos resultados trimestrales de la constructora de centros de datos CoreWeave.

El índice Nasdaq subió un 1,60%, el ampliado S&P 500 un 1,31%, y el Dow Jones el 0,49%.

CoreWeave se ha convertido en una piedra angular en el desarrollo y funcionamiento de la inteligencia artificial (IA).

“El alza del mercado de hoy se explica en gran medida por los sólidos resultados financieros publicados por CoreWeave” el martes, comentó a la AFP Peter Cardillo, analista de Spartan Capital Securities.

La empresa estadounidense, que posee centros de datos para la IA y alquila su potencia de cómputo a gigantes tecnológicos como Meta o Microsoft, superó las expectativas en el tercer trimestre y revisó al alza sus previsiones anuales.

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En consecuencia, su acción se disparó un 24,71% hasta los 60,77 dólares el miércoles. La compañía había sido duramente castigada en los últimos meses por los inversores, preocupados por sus elevados niveles de endeudamiento. En los últimos seis meses el precio de la acción cayó cerca de un 50%.

Los resultados de CoreWeave han “calmado las preocupaciones” de “un sector que ha experimentado una fuerte volatilidad en las últimas semanas”, explicaron los analistas de Briefing.com.

La próxima prueba para el sector de la IA se espera el martes próximo, con la publicación de los resultados de Nvidia, según Peter Cardillo.

Paralelamente, los agentes del mercado seguirán de cerca la masiva salida a Bolsa de Anthropic, que podría dar sus primeros pasos en el Nasdaq desde la próxima semana. El mercado de bonos estadounidense permaneció cerrado por ser día feriado.