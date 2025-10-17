Wall Street cierra al alza tras tono conciliador de Donald Trump sobre China

Wall Street cerró al alza el viernes tras unas declaraciones de Donald Trump que provocaron esperanzas de una disminución en las tensiones comerciales con China, superando las preocupaciones sobre el crédito de Estados Unidos.

El Dow Jones ganó 0,52%, el Nasdaq también avanzó 0,52% y el índice ampliado S&P 500 se anotó 0,53%.

“El mercado está al alza porque Donald Trump ha moderado nuevamente su discurso sobre China”, declaró a la AFP Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities.

El presidente estadounidense confirmó que se reunirá con su homólogo chino, Xi Jinping, en Corea del Sur en “unas dos semanas”, en una entrevista con Fox News que se emitirá el domingo, de la cual han circulado extractos.

Al ser preguntado sobre su intención de imponer aranceles adicionales del 100% a los productos chinos a partir del 1 de noviembre, Trump también afirmó que una medida así era “inviable” para la economía estadounidense.

“Trump está haciendo esfuerzos para calmar la angustia de Wall Street“, dijo José Torres, de Interactive Brokers.

Se prevé que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, se reúna el viernes con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, responsable de comercio, según declaró a AFP un funcionario estadounidense.

En el ámbito empresarial, “los temores sobre el crédito estadounidense (...) se disiparon hoy”, dijo Torres.

Dos bancos revelaron pérdidas por decenas de millones de dólares debido a problemas con sus préstamos, un hecho que recordó las tensiones que enfrentaron los bancos regionales tras la quiebra de Silicon Valley Bank (SVB) en marzo de 2023.

El día anterior, Zions Bancorporation se desplomó 13,14% tras anunciar una pérdida de US$50 millones relacionada con dos préstamos de su filial californiana, y Western Alliance perdió 10,88% luego de revelar su exposición a los mismos prestatarios. El viernes, Zions se recuperó 5,84% y Western Alliance 3,11%.

Tras subir más del 20% el día anterior, el índice de volatilidad Vix, que mide el nerviosismo de los inversores ante el mercado, cayó 15,61%.

La rentabilidad de los bonos del gobierno estadounidense a 10 años se situó en 4,00% alrededor de las 20:10 GMT del viernes, frente al 3,97% al cierre del jueves.