Wall Street cierra al alza y Dow Jones logra otro récord

Wall Street cerró hoy con ganancias en sus tres principales referencias, incluido el índice Dow Jones de Industriales, que subió un 0,26% y alcanzó un nuevo récord histórico.



Tras el cierre de la sesión, ese índice avanzó 63,21 puntos hasta 24.837,51 enteros, en niveles nunca vistos, mientras el selectivo S&P 500 progresó un 0,18% hasta 2.687,54 unidades y el índice compuesto del mercado Nasdaq sumó un 0,16% hasta 6.950,16 puntos.



Los operadores en el parqué neoyorquino apostaron por las compras durante toda la jornada, impulsados por el sector de materias primas y a pesar de la publicación de un dato mediocre sobre la evolución del empleo en Estados Unidos.



Antes de la apertura, el Departamento de Trabajo reveló que las solicitudes semanales del subsidio por desempleo se mantuvieron estables la pasada semana en 245.000, ligeramente por encima de las 239.000 que esperaban los expertos.



Al final todos los sectores en Wall Street cerraron al alza, entre los que destacaron el de materias primas (0,72%), el financiero (0,36%), el energético (0,20%), el industrial (0,16%) o el tecnológico (0,13%).



UnitedHealth (1,08%) lideró las ganancias en el Dow Jones, por delante de Travelers (0,66%), IBM (0,59%), American Express (0,58%), Caterpillar (0,57%), JPMorgan (0,53%), Merck (0,48%), United Technologies (0,42%) o Verizon (0,29%).



Al otro lado de la tabla solo terminaron en números rojos Coca-Cola (-0,46%), Home Depot (-0,22%), 3M (-0,19%), General Electric (-0,12%), Procter & Gamble (-0,03%) y Johnson & Johnson (-0,01%).



Al cierre de la sesión bursátil, el petróleo de Texas subía a US$ 59,91, el oro avanzaba a US$ 1.297, la rentabilidad de la deuda pública a diez años subía al 2,430% y el dólar perdía terreno ante el euro, que se cambiaba a US$ 1,1945.

Lea más noticias de Economía en...