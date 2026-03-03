Escuchar
Según datos al término de la sesión en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones de Industriales bajó 0,83%, el S&P 500 cedió 0,94% y el Nasdaq se dejó 1,02%. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este martes con bajadas cercanas al 1% en sus principales indicadores tras una sesión volátil, marcada por la guerra que se ha desatado en Oriente Medio tras la ofensiva de EE.UU. e Israel contra Irán y que ha generado incertidumbre geopolítica y económica.

