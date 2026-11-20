Wall Street cerró el viernes con notables pérdidas, lastrada por la caída de los valores vinculados a la inteligencia artificial (IA), apenas un día después de la salida a bolsa histórica de uno de los gigantes del sector, Anthropic.

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El índice Nasdaq, que agrupa la mayor parte de los valores tecnológicos, se desplomó un 5,28%. El índice ampliado S&P 500 retrocedió un 3,7%, mientras que el Dow Jones perdió un 1,94%.

Las acciones tecnológicas se desplomaron el viernes y arrastraron a las bolsas a terreno negativo en todo el mundo, después de que el debut bursátil de la firma de IA Anthropic no lograra disipar la creciente preocupación por las enormes inversiones del sector y sus altas valoraciones.

Las acciones de Anthropic se dispararon brevemente desde un precio de salida a bolsa de 83 dólares hasta más de 110 dólares el jueves. Sin embargo, retrocedieron con fuerza y el precio se hundió de nuevo por debajo de los 89 dólares al cierre del viernes.

“La evolución de las acciones en los próximos días y semanas podría ofrecer una de las pruebas más claras hasta la fecha de si los inversores creen que las enormes sumas que se están inyectando en la IA acabarán generando rendimientos atractivos”, afirmó Dan Coatsworth, responsable de mercados en AJ Bell.

“El decepcionante comportamiento ha reforzado las preocupaciones sobre las elevadas valoraciones de la IA y los enormes compromisos de capital necesarios para sostener el crecimiento del sector”, señalaron analistas de Briefing.com en una nota.

“Ni la OPV de Anthropic ni los sólidos resultados de Nvidia han sido suficientes para restaurar la confianza, y los inversores siguen aprovechando los rebotes para vender”, agregó.