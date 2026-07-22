Wall Street cerró este miércoles en rojo, con leves caídas en sus principales indicadores, pendiente de la continuación del conflicto entre EE.UU. e Irán tras el fracaso de los intentos por alcanzar un acuerdo de paz.

Al cierre del parqué, el Dow Jones perdió 0,01%, hasta los 52.218 puntos; el selectivo S&P 500 cedió 0,14%, hasta los 7.498 enteros; y el tecnológico Nasdaq bajó 0,57%, hasta los 25.690 puntos.

Los inversores siguen atentos al conflicto entre EE.UU. e Irán, al que Washington acusa de no tomarse en serio las conversaciones con miras a lograr un acuerdo, después de que colapsara el último alto el fuego con bombardeos recíprocos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy que Irán todavía no está “listo” para cerrar un acuerdo nuclear que ponga fin a la guerra, dado que, cada vez que se alcanza un trato, la República Islámica acaba por echarse atrás.

“Están siendo golpeados con mucha dureza y quieren llegar a un acuerdo. Pero yo digo que no están listos para hacer un acuerdo porque cada vez que hacen uno, quieren cambiarlo y todo eso. No están listos. Estarán listos muy pronto”, aseguró en un mitin en Georgia.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, también afirmó hoy desde Filipinas que ese país está “dispuesto a entablar negociaciones para resolver las diferencias”, mientras que los precios del petróleo subieron tras la undécima ronda de ataques contra Irán.

Los operadores han estado muy atentos al petróleo, ya que temen que pueda mantener elevados los precios de los bienes de consumo, lo que podría llevar a la Reserva Federal a subir los tipos de interés, destacó el canal CNBC.

De hecho, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió hoy un 2,95%, hasta 86,83 dólares el barril.

“La inflación está claramente elevada y no creo que la Reserva Federal pueda hacer mucho al respecto. Algo que sin duda está afectando al mercado es: ¿hacia dónde se dirigen realmente los tipos de interés a partir de ahora?”, dijo a la cadena Thomas Martin, de Globalt Investments.

CNBC señaló además que los inversores también están atentos a si la fuerte demanda de infraestructura y software para IA seguirá justificando las elevadas valoraciones del sector tecnológico en plena temporada de resultados.

Así, las acciones del fabricante de servidores de inteligencia artificial Super Micro Computer se dispararon cerca de un 20% al cierre del parqué después de que la compañía pronosticara márgenes superiores a lo esperado para su cuarto trimestre fiscal y anunciara más de 60.000 millones de dólares en nuevos pedidos.

También subieron los títulos de AT&T, la compañía de telecomunicaciones, un 3,5% tras presentar resultados trimestrales mejores de lo previsto, mientras que GE Vernova, empresa de equipos y tecnología energética, cayó más de 8% después de que sus cuentas no alcanzaran las expectativas del mercado.