icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Al cierre del parqué, el Dow Jones perdió 0,01%, el selectivo S&P 500 cedió 0,14% y l tecnológico Nasdaq bajó 0,57%. Foto: EFE.
Al cierre del parqué, el Dow Jones perdió 0,01%, el selectivo S&P 500 cedió 0,14% y l tecnológico Nasdaq bajó 0,57%. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este miércoles en rojo, con leves caídas en sus principales indicadores, pendiente de la continuación del conflicto entre EE.UU. e Irán tras el fracaso de los intentos por alcanzar un acuerdo de paz.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.