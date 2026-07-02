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Resumen

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Al cierre de la sesión de hoy, el Dow Jones subió 1,14%, el S&P 500 sumó 0,01 unidades y el Nasdaq recortó 0,80%. Foto: EFE.
Al cierre de la sesión de hoy, el Dow Jones subió 1,14%, el S&P 500 sumó 0,01 unidades y el Nasdaq recortó 0,80%. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este jueves en terreno mixto, con un récord en el Dow Jones de Industriales pero una nueva bajada en el Nasdaq, índice con un gran componente tecnológico que se vio arrastrado de nuevo por las acciones de las fabricantes de chips.

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