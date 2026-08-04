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Resumen

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Al toque de la campana, el Dow Jones sumó el 1,71%, el S&P 500 ganó 1,79% y el tecnológico Nasdaq creció 2,59%. Foto: EFE.
Al toque de la campana, el Dow Jones sumó el 1,71%, el S&P 500 ganó 1,79% y el tecnológico Nasdaq creció 2,59%. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street cerró en verde este martes tras nuevos máximos del Dow Jones de Industriales, su principal indicador, y del selectivo S&P 500, ante el optimismo de los inversores por un posible pacto para la reapertura del estrecho de Ormuz.

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