Wall Street cierra con resultados dispares a la espera de datos de empleo en EE.UU.
Wall Street cerró el jueves con resultados dispares, con los inversores expectantes por la publicación oficial de datos de empleo en Estados Unidos de diciembre.
El Dow Jones subió un 0,55%, el Nasdaq retrocedió un 0,44% y el S&P 500 se mantuvo estable (+0,01%).
“Se ha invertido mucho dinero en el sector tecnológico” en los últimos años, recuerda Adam Sarhan, de 50 Park Investments, a la AFP.
Pero ahora los inversores buscan diversificar sus activos y “se dirigen hacia otros sectores del mercado”.
Los valores relacionados con la inteligencia artificial estuvieron “bajo presión” a finales de 2025, añade el analista, ya que parte del mercado temía que el sector tardara demasiado en rentabilizar las inversiones.
El jueves, las empresas de semiconductores se estancaron, mientras que los sectores de la gran distribución, los servicios financieros o la energía cerraron al alza.
“Los inversores tendrán mañana una jornada repleta de datos económicos, con las cifras de empleo del mes pasado como protagonistas”, advirtió José Torres, de Interactive Brokers.
