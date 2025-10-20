Wall Street cierra con subidas del 1 % impulsado por Apple

Wall Street cerró este lunes con subidas superiores al 1% en sus principales indicadores, impulsado por las buenas perspectivas en bolsa de Apple, que se disparó 3,9%, y expectante por los próximos resultados trimestrales.

Al toque de campana, el Dow Jones subió 1,12%, hasta 46.796 puntos; el S&P 500 avanzó 1,07%, hasta 6,735 unidades, y el Nasdaq ganó 1,37%, hasta 22.990 enteros.

Los analistas destacaron el tirón de Apple, una de las mayores cotizadas del mundo, después de que la financiera Loop Capital mejorara la calificación de sus acciones y elevara su precio objetivo a 315 dólares.

La firma apuntó a unas buenas perspectivas de futuro para el iPhone, el producto estrella de Apple, argumentando que el ciclo de adopción hace esperar un aumento de la demanda a lo largo del año que viene.

En ese sentido, un informe de la firma Counterpoint apuntó a que el iPhone 17, que salió al mercado en septiembre, ha superado en ventas a su edición predecesora en EE.UU. y China, recoge CNBC.

Aparte de eso, esta semana divulgarán sus resultados trimestrales grandes nombres como Netflix, Coca-Cola, General Motors, Tesla o Intel, y los operadores esperan un rendimiento sólido.

La semana pasada inauguraron la temporada de resultados la gran banca y otras entidades financieras de Estados Unidos, entre ellos Bank of America, JPMorgan y Goldman Sachs.

Según datos de Bank of America, el 76% de las compañías que cotizan en el S&P 500 y que ya han publicado sus resultados han superado las expectativas de los analistas de Wall Street.

Por otra parte, prosigue el cierre del Gobierno federal pero las previsiones de que se solucione en los próximos días, según el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, han generado optimismo.

Hoy quedaron en segundo plano factores bajistas como las crecientes tensiones comerciales entre EE.UU. y China, o la crisis en algunos bancos regionales por los impagos de grandes prestatarios.

El presidente, Donald Trump, dijo hoy esperar que durante su reunión con su homólogo chino, Xi Jinping, prevista para finales de octubre en Corea del Sur, ambos puedan negociar un tratado comercial “justo”.

Entre las 30 cotizadas del Dow Jones, por delante de Apple despuntó la tecnológica Salesforce (4,61 %), y también destacó Amazon (1,61 %), pese a los fallos de su servicio en la nube, Amazon Web Services (AWS).