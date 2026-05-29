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Resumen

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En los cómputos acumulados, el Nasdaq destaca con una ganancia del 8% en mayo y del 2% en la semana; el S&P 500 crece 5% mensual y 1% semanal, y el Dow lo hace 2% y 1%, respectivamente. Foto: EFE.
En los cómputos acumulados, el Nasdaq destaca con una ganancia del 8% en mayo y del 2% en la semana; el S&P 500 crece 5% mensual y 1% semanal, y el Dow lo hace 2% y 1%, respectivamente. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este viernes con récords en sus tres principales índices, además de ganancias mensuales y semanales lideradas por el Nasdaq al imponerse el optimismo por las empresas tecnológicas sobre la incertidumbre por la crisis en Oriente Medio.

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