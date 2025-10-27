Wall Street cierra con triple récord impulsado por acuerdo preliminar entre EE.UU. y China

Wall Street cerró con ganancias este lunes y volvió a registrar récords en sus tres principales indicadores, impulsado por el acuerdo comercial “preliminar” alcanzado entre Estados Unidos y China este fin de semana.

Al término de la sesión en el parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subió 0,71%, hasta 47.544 puntos; el S&P 500 avanzó 1,23%, hasta 6.875 unidades, y el Nasdaq ganó 1,86%, hasta 23.637 enteros.

También alcanzó un máximo histórico el índice Russell 2000, que agrupa a empresas de baja capitalización, en una señal más de las expectativas del mercado por el potencial trato entre EE.UU. y China.

Ese acuerdo preliminar, alcanzado en Kuala Lumpur, allana el camino para que el encuentro del jueves entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping contribuya a poner fin a la escalada de tensiones comerciales.

Trump aseguró hoy que espera “obtener un buen acuerdo” durante su reunión con Xi y avanzó la posibilidad de sellar definitivamente el pacto en torno a la aplicación de origen chino TikTok y sus operaciones en el país norteamericano.

El diálogo entre EE.UU. y China trató, entre otros temas, los controles a las exportaciones, la posible prórroga de la suspensión recíproca de aranceles y los gravámenes relacionados con el fentanilo, así como la cooperación antidrogas en torno a ese compuesto.

Algunas fabricantes de chips, que se han visto afectadas por las tensiones comerciales entre los dos países, subieron hoy, como Nvidia (2,8%), Broadcom (2,24%) o AMD (2,7%).

Por su parte, Qualcomm se disparó un 11 % tras anunciar que lanzará chips aceleradores de inteligencia artificial (IA), pasando a competir directamente con gigantes como Nvidia o AMD.

Esta semana publicarán sus resultados trimestrales varias de las grandes tecnológicas, como Alphabet, Amazon, Apple, Meta y Microsoft, en un momento en que vuelven a surgir las dudas por una burbuja en la IA.

El mercado sigue pendiente, además, de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) que comienza mañana y concluirá el miércoles, y en la que se espera otro recorte de los tipos de interés.