Wall Street cerró en terreno mixto este miércoles y el índice Nasdaq subió un 0,42%, con el mercado digiriendo los buenos resultados trimestrales de Nvidia y expectante por conocer el precio de salida a bolsa de Anthropic.

TE PUEDE INTERESAR: Jensen Huang admite errores y dice que quiere volver a ser consejero delegado de Nvidia

Al cierre del parqué neoyorquino, el Nasdaq se situó 24.429 puntos, mientras que el Dow Jones bajó un 1,11%, hasta las 50.198 unidades, y el S&P 500 cedió un 0,23%, hasta 7.323 enteros.

Por sectores, predominaron las pérdidas, y las empresas más afectadas por estas fueron las de energía (-3,5%) y salud (-2,2%), mientras que los mayores avances fueron para las de bienes no esenciales (2,2%) y de comunicaciones (0,4%).

Las tecnológicas cedieron un leve 0,2%. Nvidia bajó un 2,9% tras divulgar ayer que su negocio sigue creciendo y dar detalles sobre su búsqueda de un nuevo líder tras la dimisión de Jensen Huang por el escándalo de sus relaciones extramaritales, incluyendo con una presunta espía china.

En el tercer trimestre, Nvidia tuvo un beneficio de 65.300 millones de dólares, un 105% más interanual, y una facturación de 115.800 millones, un 103% más, la inmensa mayoría procedentes del segmento de centros de datos.

LEE TAMBIÉN: Donald Trump se muestra a favor de que Jensen Huang vuelva a dirigir Nvidia

Aún así, Nvidia ha recortado casi un tercio de su valor en el último mes, arrastrada por el escándalo de Huang y las dudas sobre la sostenibilidad del sector de la inteligencia artificial (IA), teniendo en cuenta también el alto endeudamiento de las empresas.

Las empresas relacionadas con la IA tuvieron una jornada mixta hoy, con bajadas para Qualcomm (-4,1%), Micron (-1%) e Intel (-0,9%) pero subidas para AMD (5,3 %) y Broadcom (3,6%).

Mientras, los inversores esperan conocer esta tarde el precio de salida de las acciones de Anthropic, la creadora del asistente Claude, que comenzará a cotizar mañana en una operación que se perfila histórica.

Aparte de eso, el mercado se prepara para una posible subida de los tipos de interés en diciembre después de que así lo apuntaran las actas de la última reunión de la Reserva Federal, dada la persistente inflación.

El petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) cayó este miércoles un 3,2 %, hasta 83,26 dólares, tras un aumento semanal de 3,38 millones de barriles en las reservas comerciales de crudo de EE.UU.

Al cierre de la sesión, el rendimiento del bono a 10 años bajó al 5,064 %, el oro cedió a 3.728 dólares la onza, y el bitcoin bajaba a 62.414 dólares.