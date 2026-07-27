Los operadores trabajan en el parqué de la Bolsa de Nueva York durante la sesión bursátil matutina del 17 de mayo de 2024 en la ciudad de Nueva York. (ANGELA WEISS / AFP)
Los operadores trabajan en el parqué de la Bolsa de Nueva York durante la sesión bursátil matutina del 17 de mayo de 2024 en la ciudad de Nueva York. (ANGELA WEISS / AFP)
/ ANGELA WEISS
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este lunes en terreno mixto, con optimismo por la caída en el precio del petróleo ante la desescalada en Oriente Medio, pero también con nerviosismo por los próximos resultados de las grandes tecnológicas.

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