Wall Street cerró este lunes en terreno mixto, con optimismo por la caída en el precio del petróleo ante la desescalada en Oriente Medio, pero también con nerviosismo por los próximos resultados de las grandes tecnológicas.

Al término de la sesión, el Dow Jones de Industriales subió un 0,51%, hasta 52.210 puntos, y el selectivo S&P 500 repuntó un 0,02%, hasta 7.413 unidades; mientras que el índice Nasdaq, más intensivo en tecnología, bajó un 0,18 %, hasta 24.932 enteros.

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El petróleo de Texas (WTI) cayó este lunes un 7,5%, hasta 82,61 dólares el barril, al sugerir el presidente estadounidense, Donald Trump, que habrá nuevas negociaciones de paz entre EE.UU. e Irán tras una pausa en sus ataques recíprocos en Oriente Medio.

Esa rebaja en las tensiones geopolíticas fue bien recibida por los mercados, especialmente en medio de las preocupaciones por la persistente inflación en Estados Unidos y la reunión de política monetaria de la Reserva Federal que concluye el miércoles.

Según la herramienta FedWatch, se espera que el banco central mantenga sin cambios los tipos de interés en esta reunión pero que los suba en la siguiente, en septiembre.

Por sectores, predominaron las ganancias, especialmente en las empresas de bienes esenciales (1,6%) y comunicaciones (1,5%), mientras que las mayores pérdidas fueron para las de energía (-2%), servicios públicos (-1,3%) y tecnología (-1%).

Esta semana están en el punto de mira varias de las Big Tech que publicarán sus resultados trimestrales en medio de dudas sobre la sostenibilidad del auge de la inteligencia artificial (IA) debido a unas partidas de gasto cada vez mayores en su infraestructura.

Apple destronó este lunes a Nvidia como mayor cotizada del mundo tras una subida del 1,2 % de la primera y una caída del 5% de la segunda, esta última relacionada con una posible inversión multimillonaria en IA.

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Según The Wall Street Journal, Nvidia negocia un acuerdo con OpenAI para invertir 250.000 millones de dólares en un proyecto de centros de datos.

El miércoles, publicarán sus resultados Microsoft y Meta, y el jueves Apple y Amazon.

En otros mercados, al cierre de la bolsa, el oro subía a 4.082 dólares la onza, el rendimiento del bono a 10 años bajaba al 4,645%, el euro se cambiaba a 1,1367 dólares y el bitcóin ascendía a 64.940 dólares.

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