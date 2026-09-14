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Resumen

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Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales bajó 0,29%. (Foto: AP)
Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales bajó 0,29%. (Foto: AP)
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este lunes en rojo, arrastrado ante las dudas sobre el impacto del rápido avance de la inteligencia artificial (IA), que hizo caer al sector tecnológico, y la subida del petróleo derivada de las crecientes tensiones geopolíticas en Oriente Medio.

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