Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Al término de la sesión, el Dow Jones bajó 0,36%, el selectivo S&P cedió un 0,41% y el Nasdaq perdió 0,89%. Foto: EFE.
Al término de la sesión, el Dow Jones bajó 0,36%, el selectivo S&P cedió un 0,41% y el Nasdaq perdió 0,89%. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este jueves en rojo, con los principales indicadores lastrados por una bajada en el sector tecnológico y por la incertidumbre sobre la guerra en Irán, que sigue presionando al alza el precio del petróleo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.