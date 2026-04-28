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Al término de la sesión del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajó 0,05%, el selectivo S&P 500 cedió 0,49% y el Nasdaq perdió 0,90%. Foto: EFE.
Al término de la sesión del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajó 0,05%, el selectivo S&P 500 cedió 0,49% y el Nasdaq perdió 0,90%. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este martes en rojo, con las mayores pérdidas registradas en el sector tecnológico tras conocerse cifras internas del negocio de OpenAI que han despertado nuevas dudas sobre una burbuja en el campo de la inteligencia artificial (IA).

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