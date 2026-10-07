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Resumen

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Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones, principal indicador, cedió 0,66%. (Foto: AP)
Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones, principal indicador, cedió 0,66%. (Foto: AP)
Por Agencia EFE

Wall Street cerró en rojo este miércoles y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, cedió un 0,66 %, después de que el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos alcanzara su nivel más alto desde 2002.

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