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Al término de la sesión, el Dow Jones CAYÓ 0,98%, el selectivo S&P 500 cedía 1,21% y el tecnológico Nasdaq perdía 1,34%. Foto: EFE.
Al término de la sesión, el Dow Jones CAYÓ 0,98%, el selectivo S&P 500 cedía 1,21% y el tecnológico Nasdaq perdía 1,34%. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street cerró en rojo este miércoles y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, cayó 0,98% después de que la Reserva Federal (Fed) mantuviera sin cambios las tasas de interés.

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