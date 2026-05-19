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Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales bajó 0,65%. (Ángel Colmenares / EFE)
Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales bajó 0,65%. (Ángel Colmenares / EFE)
Por Agencia EFE

La bolsa de Wall Street cerró este martes en rojo, mientras el rendimiento del bono del Tesoro a 30 años repuntaba hasta 5,17% por la subida de la inflación y el incremento de los precios del crudo.

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