Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajó 0,44%. (Foto: EFE)
Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajó 0,44%. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este jueves en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó 0,44%, mientras los inversores tienen la vista puesta en el precio del petróleo, que descendió ligeramente.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.