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Al término de la sesión, el Dow Jones bajó un 0,59% Photographer: Michael Nagle/Bloomberg.
Al término de la sesión, el Dow Jones bajó un 0,59% Photographer: Michael Nagle/Bloomberg.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este martes en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó un 0,59%, mientras persiste la incertidumbre con respecto a la situación en Irán.

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