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Al término de la sesión en el parqué neoyorquino, el Dow Jones bajó 1,13%, el selectivo S&P 500 retrocedió 0,41% y el Nasdaq perdió un 0,19%. Foto: EFE.
Al término de la sesión en el parqué neoyorquino, el Dow Jones bajó 1,13%, el selectivo S&P 500 retrocedió 0,41% y el Nasdaq perdió un 0,19%. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este lunes en rojo y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajó 1,13%, mientras se disparaba el precio del petróleo por la guerra en Irán y la situación en el estrecho de Ormuz.

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